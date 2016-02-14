شرطة دبي تمنع استخدام "السكوتر" في الأماكن العامة

حظرت بلدية دبي استخدام جهاز التوازن الذاتي "السكوتر" في المناطق العامة، مثل مراكز التسوق والمجمعات السكنية، والأرصفة العامة والطرقات، والممشى المخصص للعامة.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن شرطة دبي خصصت أماكن لاستخدام "السكوتر"، كالمسارات الخاصة والفعاليات الترفيهية التي تسمح باستخدام الجهاز.

كما ينبغي على مستخدمي الجهاز الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين.

جاء ذلك بعد أن سجلت شرطة دبي أول حادثة وفاة بسبب سقوط شاب فلبيني من "السكوتر"، وتلته عدة إصابات بكسور وإصابات بالغة ناتجة عن سوء الاستخدام.