في عيد الحب.. شاب يبحث عن سندريلا نسيت حذاءها بالتاكسي

يبدو أن شاباً بريطانياً يعيش قصة "سندريلا" حقيقية في عصرنا هذا، إذ يبحث الشاب المدعو جاي بيرن عن فتاة أحلامه التي تشارك معها سيارة أجرة في لندن.

وفي التفاصيل أن بيرن البالغ من العمر 32 عاماً كان في طريقه إلى البيت عائداً من مطار هيثرو، حين صادف فتاة تبدو ضائعة قليلاً، فتقدم منها ليساعدها، وانتهى بهما المطاف بركوب نفس سيارة الأجرة، بحسب ما أفادت صحيفة "هافينغ بوست".

وبعد أن أوصل سائق الأجرة الفتاة إلى وجهتها ترجلت، إلا أن شجاعة جي خانته ولم يطلب رقم هاتفها.

وحين هم الشاب بالنزول، أخذ حقيبته من السيارة فوجد فردة حذاء رياضي وقعت على ما يبدو من حقيبة "الفتاة الغريبة".

وبعد أن سدت كافة السبل في وجهه للحصول على معلومات عن الشابة، لاسيما بعد أن اتصل بشركة التاكسي، وضع بيرن صورة الحذاء على حسابه على تويتر آملا أن يجد فتاة أحلامه.

ورغم أن جي لم يحصل على أي معلومات تصله بالفتاة إلا أنه تلقى العديد من الردود والتعليقات المتعاطفة معه، وتمنى المعلّقون أن يعثر على سندريلا صاحبة الحذاء، ويحتفلان معا في عيد الحب.