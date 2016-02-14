للمرة الثانية.. توقيف الفنانة نيفين مندور بسبب المخدرات

ضبطت السلطات المصرية الفنانة نيفين مندور متلبسة بتعاطي المخدرات للمرة الثانية.

وألقت أجهزة الأمن المصرية، الأحد، القبض على 3 أشخاص، بينهم الفنانة نيفين محمد مندور، أثناء استقلالهم سيارة وبحيازتهم سجائر "حشيش" بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد، وتمت إحالتهم جميعاً للنيابة العامة.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على الفنانة، التي قامت بدور زوجة الفنان محمد سعد في فيلم "اللي بالي بالك" برفقة شخصين، أحدهما ضابط والآخر مدير تسويق بأحد النوادي، داخل سيارة، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو تتجاوز 80 غراماً في إحدى المدن الجديدة قبل عامين، وتم الحكم عليها بالسجن.

وقالت مندور إن السجن كان تجربة قاسية لها، ونقطة سوداء في حياتها وإنها نادمة على تعاطي المخدرات، ولن تكرر هذا الأمر مرة أخرى، خاصة أنه تسبب في تشويه صورتها، والقضاء على مستقبلها الفني.