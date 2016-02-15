سعودي هدد بتفجير مستشفى أميركي ورش الممرضات بالدم

منذ السبت الماضي وشرطة مدينة "بروكتون" في ولاية ماساشوستس الأميركية، تحتجز شاباً عمره 21 وذكر أنه سعودي، لتهديده بتفجير مستشفى كان فيه بالمدينة، البالغ سكانها 100 ألف، على حد ما ذكره Kenneth LeGrice وهو ملازم بشرطتها، نقلت عنه صحيفة The Enterprise المحلية، أن الشرطة التي لم تتأكد بعد من اسم وجنسية الشاب، حاول أيضاً رش الدم على ممرضات كنّ يعالجن جروحاً بوجهه من شجار حدث بينه وبين آخرين.

الصحيفة نشرت اسمه Saud Alonize نقلاً عن الشرطة، والاسم نفسه نشره أيضاً موقع قناة WCVB التلفزيونية المحلية، وفيه طالعت "العربية.نت" تفاصيل الخبر نفسه بالصحيفة التي نشرت صورة سعود العنزي نقلاً أيضاً عن الشرطة التي تتهمه بمحاولة ارتكاب جريمة، عبر تهديده للممرضات، وبتهمة التهديد بتفجير أكبر وأهم مستشفى بالمدينة، وهو Signature Healthcare Brockton Hospital الشهير.

وذكر الملازم "ليغرايس" المزيد، فقال إن العنزي "لم يكتف بالتهديد فقط، بل اعتدى على أحد العمال (..) وأمسك بفني من معصمه الأيسر، مع أنه كان يعتني به (..) وتم اعتقاله واحتجازه لهذا السبب"، ثم وصف الشاب بأنه "كان مخموراً"، مضيفاً أن العنزي "طلب التحدث إلى أحد موظفي القنصلية السعودية" لكن الملازم لم يذكر إذا ما لبت الشرطة طلبه واتصلت بالقنصلية، علماً أن عطلة نهاية الأسبوع قد تكون مانعاً لتحقيق طلب العنزي الذي حاولت "العربية.نت" أن تعثر على أي حساب له في موقع التواصل، ولم تجد.