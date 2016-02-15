فيديو..شاب بريطاني يتحول لبطل بعرقلة مجرم فار

تحولت مطاردة بوليسية، كان يقوم بها أفراد من الشرطة اللندنية في بريطانيا، وتحديدا في شوارع كينغستون، إلى حادثة فريدة كانت محل حديث الرأي العام ووسائل الإعلام في بريطانيا، وذلك بعدما ساهم مواطن بريطاني في توقيف مروج مخدرات، كان محل مطاردة من طرف الشرطة.

المطاردة التي رصدتها كاميرات المراقبة في الشوارع، ونشرت الشرطة البريطانية لقطات مصورة منها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بقيام شاب كان برفقة زوجته، بمد رجله لعرقلة مروج المخدرات الذي كان يجري بسرعة كبيرة هرباً من رجال الشرطة.

وقد تمكنت الشرطة بعد تعرض المجرم الهارب للعرقلة وسقوطه أرضا، من توقيفه لتقديمه أمام العدالة.