فيديو طريف.. دبة قطبية رضيعة ترى وتلمس الثلج لأول مرة

حصد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على آلاف المشاهدات، لإبرازه دبة قطبية رضيعة بحديقة حيوان تورونتو وهي ترى الثلج وتلمسه لأول مرة.

وأظهر المقطع الدبة التي لم تتجاوز 3 أشهر من العمر وهي متعلقة بجذع شجرة، قبل أن تبدأ بالتعايش مع الواقع الجديد الذي يحيط بها، بحسب الفيديو والصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب المسؤولين بحديقة الحيوان، فإن الدبة ستقضي وقتاً أطول في الثلج لكي تعتاد على الأجواء التي ستعيش فيها بصفة دائمة في المستقبل، بعد أن أمضت الفترة الماضية في حضن أمها.

تبلغ الدبة الصغيرة، التي لم يتم تسميتها حتى الآن، 17 رطلاً، ويتم إطعامها 5 وجبات في اليوم، كما بدأت في تذوق اللحم لأول مرة.