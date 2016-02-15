فيل غاضب يحطم 19 سيارة بعد خسارته معركة عاطفية

ألحق فيل بري أضرارا بأربع سيارات، أمس الأحد، في يوم عيد الحب في جنوب الصين، بعدما خسر معركته للفوز بأنثى أمام حيوان منافس، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأوضحت الوكالة أن الفيل الغاضب حطم الجمعة أيضا 15 مركبة أخرى متوقفة قرب موقع سياحي في مقاطعة يونان، لافتةً إلى أن أصحاب الآليات المتضررة سيحصلون على تعويضات.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلامية وصفحات الكترونية الفيل الآسيوي محطما سيارات متوقفة على جنب الطريق قرب "وادي الفيلة البرية"، وهي منطقة تعيش فيها هذه الثدييات بحرية وتجذب سياحا كثيرين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة آن العاشق التعيس الحظ الذي يحمل اسم "شوسونيا" (أسنان الخيزران) خسر معركته ضد ذكر بالغ آخر للفوز بشريكة أنثى.

وأفادت موظفة في المنطقة للوكالة أن الفيل "وحيد" ما يسبب لديه "تبدلا في سلوكه".

كذلك ثمة عوامل أخرى ساهمت في هذا السلوك للفيل، بينها فترة الجفاف الحالية التي تحفز النشاط الحيواني، ووجود عدد كبير من السياح بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي انتهت السبت، وفق وكالة الصين الجديدة.

ويقع "وادي الفيلة البرية" في منطقة شيشوانغبانا السياحية المحاذية لبورما ولاوس والمعروفة بتنوع ثروتها الحيوانية والنباتية.

وثمة أقل من 250 فيلا آسيويا تعيش في الصين حاليا، وفق دراسة نشرتها سنة 2015 المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين.