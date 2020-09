مقتل أعضاء فرقة "فيولا بيتش" البريطانية في حادث سير

قتل أعضاء فرقة البوب البريطانية "فيولا بيتش" ووكيل أعمالهم كريغ تاري في السويد بعدما انحرفت سيارتهم على جسر متحرك، على ما أفادت عائلة الوكيل البريطاني أيضاً.

وقالت العائلة في بيان نقلته وزارة الخارجية البريطانية إلى وسائل الإعلام: "نؤكد وفاة ابننا كريغ مع الأفراد الأربعة لفرقة فيولا بيتش في حادث سير" ليل الجمعة-السبت.

وأوضحت ناطقة باسم الشرطة السويدية توفيه هاغ أن "5 أشخاص كلهم بريطانيون قضوا في حادث سير ليل الجمعة-السبت".

وقع الحادث في سوديرتاليه جنوب استوكهولم عندما لم تتوقف السيارة التي كان فيها الرجال الخمسة عند جسر متحرك لم يكن قد أعيد إلى مكانه على طريق سريع.

وأوضحت هاغ: "تفيد عناصر التحقيق الأولى أن الحواجز والإشارات الضوئية كانت تعمل بشكل سليم". وكانت السيارات الأخرى متوقفة بانتظار انتهاء عملية إعادة الجسر.

وقال جوني الكسندرسن، وهو سائق شاحنة كان حاضراً خلال وقوع الحادث لصحيفة "افتونبلاديت": "وصلت السيارة بسرعة كبيرة".

وكانت الفرقة وهي من واشنطن في شمال غرب إنجلترا، أحيت الجمعة حفلة في نوركوبينغ في وسط السويد في إطار مهرجان "وير ايز ذي ميوزيك Where Is The Music" وكان يفترض أن تعود إلى بريطانيا لإقامة حفلة السبت في غيلفورد في جنوب غرب إنجلترا.

وقال منظم المهرجان السويدي فولكيرت كوبمانز للصحيفة: "كانت المرة الأولى التي يعزفون فيها خارج بريطانيا. كانوا مفعمين بالأمل".