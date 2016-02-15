هونغ كونغ تضيء 25 ألف زهرة بيضاء للاحتفال بـ"عيد الحب"

احتفالاً بعيد الحب، أضاءت هونغ كونغ حديقة من الزهور جمعت 25 ألف زهرة بيضاء مصنوعة من مصابيح "ليد" الموفرة، في لفتة رومانسية تجمع العشاق في هذا اليوم.

نشأت فكرة حديقة الزهور المضيئة التي اعتبرت مقراً مثالياً للاحتفال بيوم القديس فالنتاين "يوم الحب" في إطار جولة عالمية تشمل آسيا ودولة أوروبية واحدة، وكانت هونغ كونغ أولى محطاتها.

استقطبت الحديقة المضيئة التي استغرق إنشاؤها في الحي التجاري بالمدينة 6 أشهر، حشوداً كبيرة من الزوار، حيث تدفق إليها الأزواج والأسر والأصدقاء للاستمتاع والتقاط الصور.

وتضيء الزهور البيضاء النقية المكونة من سبع طبقات من البتلات في المتنزه المركزي وحديقة تمار أبرز معلمين من معالم مدينة هونغ كونغ، في السادسة مساء بشكل يومي وحتى يوم 22 من فبراير الجاري.

وتكلف إنشاء الحديقة المضيئة مبلغاً باهظاً، حسب ما أكد إس كي لام، المدير التنفيذي المشرف على تخطيط الحدث الضخم، مشيراً إلى أن الهدف منه هو جعل هونغ كونغ أجمل مدينة في العالم بـ"عيد الحب".

وأضاف لام أنه بإمكان أي شخص يزور هذه الحديقة الحصول على وردة بيضاء مضيئة كتذكار مقابل 100 دولار.

واعتمد تصميم الزهور في جميع أنحاء المتنزه، وحديقة تمار على مستويين من الارتفاعات 70 سنتيمترا و80 سنتيمترا، ما يضفي جمالاً مذهلا على الصور.