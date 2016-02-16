كارتر يفوز للمرة الثانية بجائزة غرامي لأفضل كتاب مسموع

فاز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (91 عاما)، الاثنين، بجائزة غرامي عن فئة أفضل كتاب مسموع، وذلك عن أدائه في النسخة الصوتية لكتاب مذكراته الأخير، لينضم بذلك إلى قائمة الفائزين مرتين بهذه الجائزة الأهم في عالم الموسيقى.

وفي كتابه "حياة كاملة: تأملات في سن التسعين" يروي الرئيس الأسبق مسيرة صعوده السلم السياسي وصولا إلى هزيمته المدوية أمام رونالد ريغان في 1980.

كما يتطرق رجل الدولة الديمقراطي في تأملاته إلى مخاوفه على وضع العالم راهنا، ولاسيما تداعيات تهميش النساء.

ومنذ غادر البيت الأبيض كرس كارتر حياته للعمل من أجل السلام والصحة العامة والتنمية في دول العالم الثالث.

وكارتر الذي أعلن في ديسمبر الفائت أنه شفي من سرطان في الدماغ، لم يكن موجودا الاثنين في مركز ستابلس في لوس أنجلوس لتسلم الجائزة.

وانتزع الرئيس الأسبق الجائزة من أمام فنانين كثر كانوا مرشحين للحصول عليها ولاسيما نجمة موسيقى البانك روك، والكاتبة باتي سميث التي على الرغم من نجاحاتها الكبيرة في عالم الموسيقى لم تحصل أبدا على جائزة غرامي.

وسبق لكارتر أن فاز في 2007 بجائزة غرامي عن النسخة الصوتية لكتابه "قيمنا المعرضة للخطر: أزمة أميركا الأخلاقية" والذي يعرض فيه آراءه السياسية.