البابا: ترامب "ليس مسيحياً"

اعتبر البابا فرنسيس في الطائرة التي كانت تقله من المكسيك عائداً إلى روما الخميس أن الملياردير الأميركي دونالد ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية لا يمكنه القول إنه "مسيحي"، حين يعد ببناء جدران لوقف تدفق المهاجرين.

وقال الحبر الأعظم رداً على سؤال حول مواقف المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية الأميركية إن "شخصاً يريد بناء جدران وليس جسوراً ليس مسيحياً".

وأضاف "هذا غير وارد في الإنجيل. التصويت، عدم التصويت أنا لا أتدخل في هذا الأمر. لكن أقول فقط: إنه ليس مسيحياً".

وسارع ترامب إلى التنديد بهذه التصريحات معتبراً إياها "مخزية".

وسبق لدونالد ترامب أن انتقد البابا في إحدى المقابلات مشككاً في حسه السياسي. وأعلن أنه سيبني جداراً بدلاً من الأسلاك الشائكة الحالية بين المكسيك والولايات المتحدة في حال انتخب رئيساً.

واوضح الفاتيكان بعد ذلك أن البابا لا يتحدث بصفته رجل سياسة وإنما رجل دين.

وقد زار البابا الخميس الحدود بين المكسيك وتكساس ووجه نداء للتضامن مع المهاجرين الذين يعبرون المكسيك ويحاولون دخول الولايات المتحدة.

وقال البابا في عظته في سيوداد سواريز على الحدود بين البلدين "لا يمكن أن نتجاهل الأزمة الإنسانية التي دفعت في السنوات الأخيرة آلاف الاشخاص إلى الهجرة، سواء أكان ذلك عبر القطارات أم الطرق السريعة أم سيراً، مجتازين مئات الكيلومترات عبر الجبال والصحارى والطرق الوعرة. هذه المأساة الإنسانية الناجمة عن الهجرة القسرية هي اليوم ظاهرة عالمية".