جدار فصل فلسطين يشيّد في باريس

افتتح في معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس معرض "فلسطين في معهد العالم العربي" الذي يقدم أعمال 5 من الفنانين الفلسطينيين الشباب: لاريسا صنصور، وخالد جرار، وبشير مخول، وشادي زقزوق، ونداء بدوان.

ويحضر المعرض بهذه الأعمال أهم الفنانين المعاصرين الفلسطينيين، ويقدم للجمهور الباريسي لمحة عن مشهد الفن المعاصر الفلسطيني، وعن أعمال تهتم بالهوية وبالارتباط مع الوطن البعيد والانتماء إلى الأرض. كما يطرح المعرض موضوع السيطرة والملكية للأرض وللمجال الخاص والعام ومفهوم الإقليم.

ولاحظ زوار المعرض خلال الافتتاح العمل المدهش للفنان خالد جرار الذي يشكل نسخة مصغرة عن "جدار الفصل" أو "جدار العار" الإسمنتي الذي يعزل الأراضي الفلسطينية المحتلة عن إسرائيل وقد "كسرته" فتحة كبرى على شكل خارطة فلسطين.

ويستمر المعرض حتى 20 من شهر مارس المقبل، ويختتم مع تنظيم "يوم لغزة" يقدم أعمالا فنية من قطاع غزة. وتقام على هامش هذا المعرض الفني عدد من المحاضرات، ويعرض المعهد عددا من الأفلام الفلسطينية المهمة في السنوات الأخيرة.

وافتتح المعرض رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ، وسفير فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي، وعدد من الفنانين المشاركين.