فقط على موقع "آمازون".. الجنيه المصري يُباع بـ30 دولارا

استطاع شاب مصري بيع العملة المعدنية للجنيه المصري علي موقع "آمازون"، حيث قام ببيعه بسعر 30 دولاراً، وذلك بالرغم من التدني الملحوظ لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى أكثر من تسعة جنيهات.

وقد عُرض الجنيه المصري المعدني الذي تميزه صورة توت عنخ آمون بأسعار مختلفة على موقع "آمازون"، حيث وصل سعره إلى 28.98 دولار أميركي، أي ما يعادل 226 جنيهاً.

والشيء اللافت للنظر أن الكمية المعروضة للبيع نفدت كلها إلا ثلاث عملات تبقت، بحسب ما تبين على موقع "آمازون" الشهير.

وهذه ليست المرة الأولى التي يباع فيها الجنيه المصري بمبالغ كبيرة، ففي العام الماضي قام البعض ببيع بعض العملات الورقية المصرية بعد أن أصبحت شبه نادرة.