فنانون يعزّون راغب علامة بوفاة والدته

توفيت والدة الفنان راغب علامة، الحاجة وفيقة، أمس الأول عن عمر يناهز 78 عاما إثر أزمة قلبية أودت بحياتها.

وتم دفنها اليوم الخميس في "جبانة بئر حسن" في بيروت بحضور أبنائها، وعلى رأسهم السوبر ستار راغب علامة، وأخوه خضر، اللذان كانا في حالة حزن شديد باد على وجهيهما.

حضر الجنازة أيضاً كل من الملحن طوني ابي كرم، والفنانون أيمن زبيب وباسم مغنية وإيلي أيوب وعدد من الأقارب والأصدقاء.

الجدير ذكره أن هناك عددا من الفنانين والإعلاميين الذين قدموا واجب العزاء لراغب علامة عبر كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كل على طريقته، منهم وائل جسار ومروان خوري ووليد توفيق وعاصي حلاني وهاني شاكر ودنيا بطمة وأمل حجازي وجورج وسوف ومايا دياب (التي علقت كاتبة: "ما في كلمات تهوِّن فقدان الأم") وهيفا وهبي ورامي عياش الذي تقدم بالتعازي قائلا إن "فقدان الأم صعب جدا وليس بالأمر السهل". يذكر أن عياش فقد والدته منذ عام، وعلاء زلزلي ومنى الشاذلي ونضال الأحمدية.

واللافت كانت تعزية الفنانة الخليجية أحلام لراغب علامة حيث كتبت: "الفنان راغب علامة الله يحسن عزاك في وفاة والدتك رحمها الله، والله يصبركن على فراقها".