عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

فنانون يعزّون راغب علامة بوفاة والدته

المصدر: بيروت – فاطمة قنيبر
رابط مختصر

توفيت والدة الفنان راغب علامة، الحاجة وفيقة، أمس الأول عن عمر يناهز 78 عاما إثر أزمة قلبية أودت بحياتها.

وتم دفنها اليوم الخميس في "جبانة بئر حسن" في بيروت بحضور أبنائها، وعلى رأسهم السوبر ستار راغب علامة، وأخوه خضر، اللذان كانا في حالة حزن شديد باد على وجهيهما.

حضر الجنازة أيضاً كل من الملحن طوني ابي كرم، والفنانون أيمن زبيب وباسم مغنية وإيلي أيوب وعدد من الأقارب والأصدقاء.

السوبر ستار في التشييع السوبر ستار في التشييع
ايلي أيوب يقدم واجب العزاء لراغب علامة ايلي أيوب يقدم واجب العزاء لراغب علامة
أيمن زبيب بين المعزين أيمن زبيب بين المعزين
راغب علامة وخلفة شيقه خضر وباسم مغنية راغب علامة وخلفة شيقه خضر وباسم مغنية

الجدير ذكره أن هناك عددا من الفنانين والإعلاميين الذين قدموا واجب العزاء لراغب علامة عبر كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كل على طريقته، منهم وائل جسار ومروان خوري ووليد توفيق وعاصي حلاني وهاني شاكر ودنيا بطمة وأمل حجازي وجورج وسوف ومايا دياب (التي علقت كاتبة: "ما في كلمات تهوِّن فقدان الأم") وهيفا وهبي ورامي عياش الذي تقدم بالتعازي قائلا إن "فقدان الأم صعب جدا وليس بالأمر السهل". يذكر أن عياش فقد والدته منذ عام، وعلاء زلزلي ومنى الشاذلي ونضال الأحمدية.

واللافت كانت تعزية الفنانة الخليجية أحلام لراغب علامة حيث كتبت: "الفنان راغب علامة الله يحسن عزاك في وفاة والدتك رحمها الله، والله يصبركن على فراقها".

راغب يحمل نعش والدته راغب يحمل نعش والدته
لحظة الصلاة على روحها لحظة الصلاة على روحها
راغب يمسح دموعه خلال الدفن راغب يمسح دموعه خلال الدفن
راغب يقرأ الفاتحة عن روح والدته راغب يقرأ الفاتحة عن روح والدته
راغب في العزاء راغب في العزاء
راغب علامة يتوسط ولديه خالد ولؤي خلال الدفن راغب علامة يتوسط ولديه خالد ولؤي خلال الدفن
راغب علامة وخلفة شيقه خضر وباسم مغنية راغب علامة وخلفة شيقه خضر وباسم مغنية

كلمات دالّة

#راغب علامة, #سوبرستار, #نجوم, #فنانين, #مشاهير, #أحلام

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر