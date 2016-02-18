معلمة فلسطينية تضع بلادها على خارطة العالم

أعلنت مؤسسة "فاركي فاونديشن" عن اختيار المعلمة الفلسطينية حنان الحروب المعلمة في مدرسة بنات سميحة خليل بمحافظة رام الله والبيرة، واحدة من أفضل 10 مدرسين على مستوى العالم، والتي تم تنظيمها في بريطانيا وستدخل المنافسة على جائزة أفضل في العالم.

وقال وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم إن المعلمة وضعت فلسطين على خارطة العالم.

فيما قالت المعلمة الحروب بدورها إن اختيارها هو انتصار لفلسطين والمعلمين الفلسطينيين، وأكدت ثقتها الكاملة بفوزها بلقب أفضل معلم على مستوى العالم.

وكانت المعلمة حنان الحروب من بين الفائزين بمسابقة أفضل 50 معلما على مستوى العالم، قبل أن تصل إلى التصفيات النهائية من ثم ستنافس على أفضل معلم أو معلمة في العالم.

وشاركت الحروب ضمن 11 معلما فلسطينياً تم ترشيحهم من قبل مديرات ووزارة التربية والتعليم العالي للمنافسة بهذه المسابقة التي شارك فيها نحو 8000 معلم ومعلمة من مختلف أنحاء العالم.