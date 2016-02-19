السلطات الكينية تبحث عن لبؤتين طليقتين قرب نيروبي

أطلقت الهيئة الكينية للحيوانات البرية حملة واسعة للعثور على لبؤتين فرتا من المتنزه الوطني في نيروبي ورصدتا لآخر مرة في حي مكتظ بالسكان.

وأطلقت الهيئة في بيان الجمعة نداء بهدف "المساعدة على تحديد موقع اللبوتين اللتين تركتا المتنزه الوطني في نيروبي".

وحذر المتحدث باسم الهيئة بول اودوتو من أن "الأسود حيوانات برية متوحشة" داعيا إلى "تفادي أي استفزاز ناجم عن التصدي لها".

وقد فرت هاتان اللبؤتان مساء الخميس من هذا المتنزه الممتد على مساحة 117 كيلومترا مربعا، والذي يضم حيوانات برية بينها غزلان وحيوانات وحيد القرن وجواميس على بعد أقل من 7 كيلومترات من وسط العاصمة الكينية.

وقد أقفلت كل مداخل الجزء الشمالي من المتنزه، والتي يمكن الوصول منها إلى داخل المدينة مع الإبقاء على الجزء الجنوبي مفتوحا للسماح للحيوانات، خصوصا تلك التي تقتات على الأعشاب منها بالتنقل للعثور على مراع جديدة تبعا لفترات السنة.

غير أن توسع رقعة المناطق السكنية والزراعية المجاورة للمتنزه يحمل ضغطا متزايدا على الطرقات التقليدية لهجرة الحيوانات العاشبة وتطال شظاياه أيضا تنقلات الحيوانات اللاحمة التي ترافق طرائدها.

وأشارت الهيئة إلى أن اللبؤتين رصدتا لآخر مرة في حي لانغاتا.

وقال اودوتو "هذه مناطق مكتظة بالسكان لذلك نكثف عمليات البحث" داعيا "كل من لديه معلومات إلى إبلاغنا بها فورا".