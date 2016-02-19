بالفيديو والصور.. اعتداء وحشي لسرقة ساعة "رولكس"

رصدت كاميرات المراقبة الداخلية لحظات مرعبة، أظهرت الاعتداء الوحشي على رجل لسرقة ساعته الـ"رولكس" الذهبية، أثناء جلوسه على مكتبه بأحد محلات استئجار السيارات في لندن.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الخميس، تعود الواقعة إلى 10 فبراير الجاري، إلا أن الشرطة عرضت مقطع الفيديو في محاولة للوصول إلى المعتدين.

وبحسب الفيديو، عمل اللصان على خنق روي جيمس، البالغ من العمر 46 عاماً، للحصول على الساعة البالغة قيمتها 15 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 21.5 ألف دولار أميركي)، وذلك بعد اقتحام مكتبه بشكل وحشي، وقام أحدهما بخنقه بوحشية حتى أفقده الوعي، بينما أسرع الآخر بانتزاع الساعة الثمينة من يده.

ونقلت الصحيفة عن جيمس قوله: "الطريقة التي انتزعا بها الساعة من يدي كانت صادمة.. حاولا انتزاع الخاتم من أصبعي أيضاً لكنهما لم يتمكنا من ذلك".

وبعد الانتهاء من مهمتهما، ترك اللصان ضحيتهما ملقى على الأرض وهو يرجف، بينما أسرعا إلى الخارج، حيث كانت تنتظرهما سيارة من طراز بيجو 206 بها رجل وامرأة آخرين.

وقد تأثر جيمس كثيراً بتلك الحادثة، مما سبب له صدمة عنيفة ومن ثم بدأ بزيارة الطبيب للعلاج من التوتر الذي أصابه.

وتعتقد الشرطة أن المهاجمين يعرفون الضحية، حيث إنهم استهدفوه خصيصاً لسرقة ساعته الثمينة.

يذكر أن جيمس رب عائلة ولديه 7 أولاد، كلهم تحت سن 15، وكان يتمنى أن يورثهم ساعته الثمينة وسيارته الـ"أستون مارتن".

وقال جيمس: "أعرف أنني ليس لدي الإمكانات لشراء ساعة أخرى"، إلا أنه يخطط لادخار المال الكافي لاستبدالها.

وبحسب الشرطة، فإن المتهم الأول يتراوح عمره بين 25 إلى 30، بينما يتراوح عمر الآخر بين 38 إلى 40 عاماً. المحقق المسؤول عن هذه القضية قال: "المتهمان وقفا لبعض الوقت خارج المكتب وتظاهرا بفحص الأسعار، وفجأة اقتحما المكتب وقاما بالاعتداء على المجني عليه وسرقته وتركاه فاقداً للوعي"، مشيراً إلى أن الضحية كان محظوظاً لأنه لم يصبه أذى.

وأضاف المحقق: "اتخذنا القرار بالكشف عن مقطع الفيديو لإظهار مدى العنف الذي استخدم في السرقة، ولطلب المساعدة من العامة في إلقاء القبض على اللصوص".