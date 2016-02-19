نشط عقلك وقوة ملاحظتك مع بعض الألغاز

بعض الألغاز المرئية قد تصيبك بالإحباط حين لا تستطيع أن تفك رموزها، وقد تمضي وقتاً طويلاً تدقق وتحملق في الصورة لكي تفك شفرتها ولكن دون جدوى.. وما قد يصدمك ويزيد من إحباطك هو أن يأتي أحدهم ويفك شفرة اللغز بنظرة واحدة! وقتها وحين تعرف الحل وتكتشف أنه شديد السهولة، تبدأ في لوم نفسك وتتساءل: كيف لم ألاحظ هذا.. وكيف لم أر ذاك؟

إلا أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلت عن الدكتورة ميلينا كونار، أستاذ علم النفس بجامعة "وارويك"، قولها إن حل تلك الألغاز المرئية ليس مرتبطاً كلياً بذكاء الشخص، حيث إن بعض الأبحاث أكدت أن الخضوع لاختبارات الذكاء بكثرة قد يساعد في تحسن قوة الملاحظة لدى الأشخاص.

وتنصح كونار بأنه من المفيد جداً أن يُخضع كل شخص نفسه لعدة ألغاز صباح كل يوم.

وإليك بعض هذه الألغاز:

1- إلى أي جهة تتجه هذه الحافلة... يمنة أم يسرة؟



2 - ما مجموع هذه الأرقام؟



3 - بيتر يعاني من صداع شديد، فوصف له الطبيب 5 أقراص لتخفيف الألم ليأخذ قرصاً واحداً كل 15 دقيقة.. فكم من الوقت استغرق بيتر لينهي الدواء؟

4 - كم مربع في هذه الصورة؟



5 - كيف يمكن ترتيب كرات الغولف، بحيث يصبح المثلث يتجه للأسفل بدلاً من أعلى؟



6 - سيدة كان عمرها 70 عاما 2000 إلا أن عمرها فقط 60 في 2010.. فكيف ذلك؟



7 - حلل مسألة الجبر الخاصة بالحيوانات هذه..



8 - حاول أن تجد رقم "8" الموجود في هذه الصورة..



9 - هناك ثلاثة أكواب ممتلئة في اليسار وثلاثة خالية في اليمين.. فحاول تحريك كوب واحد فقط لإحداث تناوب بين الأكواب الممتلئة والخالية..



10 - حاول إزالة 6 أعواد الثقاب فقط لعمل 10..



11 - أي واحدة من هذه الصور مختلفة؟



12 - ما الرقم الناقص؟



13 - أي الأشكال مناسب للفراغ في الأعلى: A – B – C – D – E ؟



وإليك الإجابات:

1 - الحافلة متجهة لليسار.. فأنت لا ترى الأبواب، مما يشير إلى أنهم في الجهة الأخرى..

2 - مجموع الأرقام "1".

3 - بيتر سيأخذ دواؤه خلال 60 دقيقة لأنه سيتناول أول جرعة عند الدقيقة "صفر"..

4 - هناك 40 مربعا في الصورة..

5 - هذه هي طريقة ترتيب كرات الغولف لكي تكون مثلثاً ينظر للأسفل..

6 - السيدة كانت تعيش سنة قبل الميلاد، ولذلك ففي عام 2010 قبل الميلاد كان عمرها 60 وبعد عشرة أعوام أي في 2000 قبل الميلاد يصبح عمرها 70..

7 - البقرة = 10، الخروف = 2، الفرخة = 4.. لذا فإن البقرة + الفرخة = 14، أو 7 خرفان..

8 - الرقم "8" موجود في الصف الخامس من أسفل، الثاني من اليمين..

9 - هذه هي طريقة ملء الأكواب لإحداث التوازن.. أفرغ الكوب الثاني من اليسار في الكوب الفاضي الثاني من اليمين..

10 - هذه هي طريقة تكوين 10 من أعواد الثقاب..

11 - الشكل B هو المختلف.. فباقي الصور لليد اليمنى..

12 - الرقم الناقص هو "6".. فمجموع الأرقام المتقابلة "21"..

13 - القطعة المكملة للشكل هي "C"..