بالفيديو.. كيف تتصرف في حالة وقوع هجوم

نشرت السلطات الفرنسية الخميس الماضي تعليمات في شريط فيديو بشأن كيفية التصرف في حالة وقوع هجوم مماثل لهجمات 13 نوفمبر الماضي في باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة المئات بجروح.

ويحتوي الفيديو على نصائح بسيطة مشروحة خطوة بخطوة تتضمن ما ينبغي عمله وما ينبغي تجنبه في حالة وقوع هجوم مسلح.

في الفيديو ينبغي أن يكون أول رد فعل هو "الهروب" ومساعدة الآخرين على القيام بذلك وتحذير الآخرين من الخطر. ويعطي الجزء الثاني نصائح بشأن كيفية "حماية النفس" في حالة التعرض لحصار أو الوقوع في منطقة خطر.

ويقدم الدليل نصائح أيضا بشأن كيفية "تنبيه الشرطة" وكيفية التصرف عند مواجهة قوات الشرطة في ساحة هجوم.

وينتهي الفيديو أخيرا بتقديم تعليمات عملية بشأن كيفية "مساعدة الضحايا" بتقنيات الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ.

ويأتي هذا الفيديو بعد كتيِّب نُشر في ديسمبر الماضي قدم نصائح مماثلة.