رجل يقتل 3 من المارة ويطمر سيارته داخل حديقة منزله

قبضت الشرطة على سائق قتل بسيارته ثلاثة من المارة في شمال الأرجنتين، بعدما عثرت على المركبة المستخدمة في الحادث مطمورة داخل حديقة منزله لإخفائها.

وقد صدم هذا السائق، الذي كان عائداً من احتفال عام الاثنين، بسيارته مجموعة من ستة أشخاص كانوا يسيرون على طريق في مقاطعة توكومان شمال غربي الأرجنتين قبل أن يلوذ بالفرار.

وقضى ثلاثة من هؤلاء على الفور، في حين كان الثلاثة الآخرون لا يزالون في المستشفى الجمعة.

واكتشف الشرطيون بداية محرك السيارة في داخل المنزل قبل أن يعثروا على المركبة مطمورة تحت مترين من التراب.