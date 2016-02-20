فيديو طريف: طفل يعطي قطعة الحلوى لكلب ثم ينفجر بالبكاء

أظهر مقطع فيديو طريف ردة فعل طفل كان يستمتع بقطعة من حلوى الأرز اللذيذة، ولحظة ظهور الكلب تطوع وأعطاها له في فمه "طواعية"، وعندما التهمها الكلب، فإذا بالطفل ينفجر في البكاء.

وبحسب مقطع الفيديو، المنشور على موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبدو أن الطفل برايسي لم يتصور أن يأخذ الكلب روكسي الموضوع محمل الجد ويلتهم قطعة الحلوى بهذه السرعة، فشعر بالصدمة التي سرعان ما أبكته بشدة.

والطريف في الموضوع أن برايسي عاد وكرر نفس الموضوع مرة ثانية وثالثة.. يأخذ قطعة الحلوى المفضلة لديه من والدته.. يتذوقها.. يعطيها للكلب الذي يلتهمها سريعا.. ثم ينفجر برايسي في البكاء.