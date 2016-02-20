فيديو يحبس الأنفاس.. شدة الرياح تعرقل هبوط الطائرات

إذا كنت ممن يخاف من ركوب الطائرة، فلا تشاهد الفيديو المرفق، حيث إنه سيزيد من مخاوفك، خاصة إذا كنت متجهاً إلى منطقة تتعرض لرياح شديدة.. مثل مطار ماديرا في البرتغال.

فقد أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فشل عدد من طائرات الركاب في الهبوط بمطار ماديرا في البرتغال بسبب شدة الرياح، حيث أن المطار يقع في منطقة قريبة من الجبال والبحر، مما يتسبب في عرقلة حركة الطيران.

فيبدو أن الطيران في تلك المنطقة بالتحديد يتطلب تدريبات عديدة. ففي عام 1977، لم تتمكن طائرة بوينغ 727 من الهبوط على المدرج، بسبب التضاريس وسوء الأحوال الجوية، وتحطمت على الساحل القريب، مما تسبب في مقتل 131 من مجموع 164 من ركابها.