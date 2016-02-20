3.5 مليون دولار مقابل سيارة جيمس بوند في فيلم "سبيكتر"

بيعت سيارة آستون مارتن من طراز "دي بي10" صممت لأحدث أفلام جيمس بوند "سبيكتر" مقابل نحو 3.5 مليون دولار في مزاد لتتجاوز كثيراً السعر المتوقع.

ولطالما ارتبطت السيارة آستون مارتن بشخصية العميل 007 وهي واحدة من عشر سيارات صممت للفيلم الذي شهد تجسيد دانيال كريغ للدور الشهير للمرة الرابعة. وجرى تعديل معظم السيارات لتناسب التصوير وظلت اثنتان منهما السيارة التي بيعت لأغراض العرض.

وقالت دار مزادات "كريستيز" إن المزايدة على "سبيكتر سيلفر دي بي10" التي عرضت في مزاد "جيمس بوند سبيكتر" استمرت أقل من 5 دقائق.

وكان السعر المتوقع بين مليون و1.5 مليون جنيه إسترليني لكن السيارة بيعت مقابل 2434500 جنيه (3.48 مليون دولار).

وحقق "سبيكتر" وهو الفيلم الرابع والعشرين لجيمس بوند في 53 عاماً حوالي 879 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ بدأ عرضه في أكتوبر/تشرين الأول.