6000 شخص من 62 دولة يتزوجون في كوريا بحفل زفاف جماعي

تزوج نحو 3000 من الأزواج (أي 6000 شخص) من 62 دولة في كوريا الجنوبية اليوم السبت في حفل زفاف جماعي. وشارك 12 ألف زوج آخرين من جميع أنحاء العالم في المراسم عبر الإنترنت.

وحضر حفل اليوم 22 ألف ضيف في "مركز تشيونغ شيم العالمي للسلام" في غابيونغ" على بعد 75 كيلومترا شمال شرقي سول.

وتضمن الأزواج 1000 من المتزوجين حديثا، بينما كان نحو 2000 متزوجين بالفعل وأرادوا أن يعيدوا الاحتفال بالزواج.

وفي هذا السياق، قال هيو جو سونغ، وهو من بريطانيا والذي تزوج حبيبته اليابانية اليوم: "خطبتها منذ أكثر من عام وكنا منفصلين معظم الوقت. طبعاً إنه لشعور رائع للغاية أن نكون معا مرة أخرى".