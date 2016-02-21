مصر.. منع حفل لـ"عبدة الشيطان"

منعت السلطات المصرية حفلاً غنائياً لـ"عبدة الشيطان" وبدأت في ملاحقة أعضاء الفرقة أمنياً.

وكانت نقابة الموسيقيين برئاسة المطرب هاني شاكر قد تلقت إخطاراً يفيد قيام أعضاء فرقة موسيقية بمحاولة إقامة حفلة غنائية في أحد البارات بمنطقة التوفيقية بوسط العاصمة القاهرة وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية التي توجهت للمكان فيما فر أعضاء الفرقة هاربين إلا أنه تم الحصول على معلومات تحدد أوصافهم.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين لـ"العربية.نت" إن "النقابة أحبطت إقامة حفل لعبدة الشيطان بوسط القاهرة، حيث كانت إحدى الفرق وتضم 4 أعضاء بينهم مصرى وأميركي نظمت حفلتين بأحد البارات بوسط البلد وكلف نقيب الموسيقيين هاني شاكر مسؤولي النقابة بتتبع الحفل وإخطار السلطات بوجود شبكة دولية لعبدة الشيطان ومنع حفلاتهم فوراً".

وأوضح مرتضى أنهم علموا بأن الفريق ينتمي إلى عبدة الشيطان، من خلال الأمور المريبة التي أحاطت بهم وكذلك الملابس التي ارتدوها في الحفل والطقوس التي كانوا يمارسونها، وهو ما جعلهم يوقنون بأن الحفل ينتمي إلى نوعية حفلات عبدة الشيطان.

وبحسب المستشار الإعلامي للنقابة فإن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أكد أن النقابة ستتعقب مثل هذه الحفلات خاصة وأنها تحدث الفتن داخل المجتمع المصري.

وأعلن الدكتور علاء سلامة وكيل النقابة أن الشبكة تضم 4 عازفين ووقعت مشادات بينهم مع أهالي المنطقة الذين رفضوا وجودهم وأجبروهم على مغادرة البار.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها أزمة حول حفلات عبدة الشيطان في الآونة الأخيرة، حيث وقع الأمر قبل أكثر من عامين، حينما اتهم البعض ساقية الصاوي التي يمتلكها البرلماني السابق محمد الصاوي بأنها تنظم حفلات موسيقية لعبدة الشيطان، وقدمت وقتها بلاغات إلى الجهات الأمنية، قبل أن ينتهي الأمر دون إدانة.