بالفيديو..مدرسة بالرياض تزيل القمامة تفاعلا مع #أنا_أرى

تفاعلت إدارة إحدى مدارس الرياض مع فيديو تم بثه الأربعاء الماضي عبر فقرة "أنا أرى" على شاشة العربية، وذلك من خلال إزالة أكوام من القمامة كانت متراكمة في فناء المدرسة.

الفيديو الذي يوثق أكوام القمامة كان قد أرسله مستخدم لتطبيق "أنا أرى" أطلق على نفسه لقب "كابتن كروم"، لاقى تفاعلاً فورياً من إدارة المدرسة بحسب المرسل، الذي أعاد التواصل مع فريق "أنا أرى" اليوم الأحد وأرسل فيديو آخر يظهر فناء المدرسة وقد أزيلت منه النفايات تماماً.

وذكر المرسل خلال تصويره الفيديو أن إدارة المدرسة قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات لتنظيف الفناء بشكل يومي بعد بث المقطع عبر فقرة "أنا أرى".

يُذكر أن فقرة "أنا أرى" التي تبث يومياً على شاشتي "العربية" و"الحدث" تستعرض المشاركات المميزة، التي يرسلها مستخدمو التطبيق من كافة أنحاء العالم بأسمائهم وأماكن تواجدهم.