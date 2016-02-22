رئيسة جمهورية موريشيوس تلتقي "المواهب الواعدة" في دبي

خلال ورشة العمل التعريفية السابقة لمنتدى المرأة العالمي في دبي، التقت الدكتورة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، الاثنين، مع عضوات مبادرة "المواهب الواعدة"، سبع شخصيات نسائية موهوبة من منطقة الخليج العربي، وذلك لمناقشة مشاركة القادة الواعدين قبيل انطلاق الأنشطة والجلسات الرسمية التي ستقام خلال المنتدى على مدى اليومين القادمين.

وخلال الدورة الأولى من مبادرة "المواهب الواعدة" التي تقام بالشراكة مع "بنك الخليج الأول"، سيتم تكريم سبع شخصيات نسائية موهوبة من منطقة الخليج العربي، اللواتي سيشاركن في العديد من الأنشطة والجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى المرأة العالمي في دبي، إضافة إلى عدد من ورش العمل السابقة للمنتدى.

وستحظى هذه النساء بعضوية شبكة منتدى المرأة العالمي للمواهب الواعدة، التي تضم حالياً أكثر من 160 من الشخصيات النسائية اللواتي يمثلن 50 بلداً.

وسيحظى المشاركون في فعاليات منتدى المرأة العالمي في دبي بفرصة لقاء المواهب السبع الواعدة واللواتي يشملن عائشة سعيد حارب، أخصائية الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية هند عبدالحميد صديقي، المدير التنفيذي للتسويق في مجموعة صديقي القابضة، إيمان بن شيبة مؤسسة ورئيسة تحرير المجلة الرقمية الإماراتية "سيل"، سارة العقروبي فنانة ومصممة جرافيك إماراتية، فائزة بعدة جوائز، سارة الأميري قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ في مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيسة مجلس علماء الإمارات، أماني شاجره رئيس دائرة الدراسات والبحوث في المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، رها محرق أول سعودية تتسلق قمة ايفرست، المملكة العربية السعودية.

ويهدف محور المواهب الواعدة، والذي سيتواجد في "الديسكفري" - المساحة الفريدة للإبداع والابتكار في اجتماعات منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع - إلى تسليط الضوء على المواهب النسائية تحت سن الـ40 سنة، من مختلف قطاعات الأعمال، واللواتي أظهرن مهارات فريدة وشجاعة كبيرة على المستويين المهني والشخصي ولعبن دوراً محفزاً في التغيير ضمن شركاتهن ومجتمعاتهن.

وكان منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع قد أطلق مبادرة "المواهب الواعدة" انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية تسليط الضوء على المواهب النسائية ورعايتها وتمكينها من المشاركة في بناء مستقبل الاقتصادات والمجتمعات العالمية.