رجل دين عراقي يدعو للامتناع عن الشوكولاتة

قوبلت دعوة رجل دين شيعي عراقي المواطنين بالتوقف عن شراء الشوكولاتة لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالتهكم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ جلال الدين الصغير، القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، وهو إمام مسجد "براثا" بناحية الكرخ في بغداد، في خطبة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، "المئة ألف التي تأخذها يمكن أن تصرف منها ثلاثين أو أربعين وتدخر سبعين ألفا".

وأضاف الشيخ الصغير: "يا إخوان النسلة (نوع من الشوكولاتة) ليست ضرورية، قلصوا مصاريفكم لأنكم ستحتاجونها غدا".

ويواجه العراق الذي يعتمد على النفط بنحو 95 بالمئة من موازنته أزمة مالية حادة إثر انخفاض الأسعار.

وقلصت الحكومة العراقية رواتب الموظفين بشكل طفيف إثر الأزمة المالية، فيما بدأت فرض ضرائب مضاعفة لمواجهة الأزمة.

وأثارت دعوة الشيخ موجة من التهكم والسخرية فضلا عن الاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد الناشط والإعلامي نبيل جاسم في فيديو نشره على صفحته الخاصة على الشيخ الصغير قائلا: "لا يا سماحة الشيخ النسلة ضرورية جدا".

وشاهد مئات الآلاف مقطع الفيديو الخاص بخطبة الشيخ، وصمم بعض الناشطين غلاف قطعة شوكولاتة عليه صورة الشيخ الصغير للرد على دعوة مقاطعة الشوكولاتة.

ونشر بعض الناشطين رسما كاركيتريا يظهر الشيخ الصغير وهو يقول: "حماياتنا ورواتبنا وأملاكنا، لا تؤثر على اقتصاد الدولة مثل النسلة التي تأكلون".

ونشر مدير صفحة "غرائب الشعب العراقي" على فيسبوك رسالة إلى الشيخ الصغير قال فيها: "أنا أحب النسلة".