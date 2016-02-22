مشادة بين ساويرس وهاني شاكر بسبب "عبدة الشيطان"

وقعت مشادة بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب إلغاء حفل عبدة الشيطان.

وكان ساويرس قد هاجم هاني شاكر، بعد تصريحاته التي قال فيها إن النقابة منعت حفلين في ملهى ليلي وفندق بالمهندسين ووسط البلد بتهمة عبادة الشيطان.

وقال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حد يفهم هاني شاكر إن موسيقى البلاك ميتال دي ملهاش في الشيطان ولا يحزنون والشباب مش ناقص عكننه".

ورد هاني شاكر بتغريدة "حد يفهم ساويرس إن قرار المنع جاء بسبب عدم الحصول على التصاريح اللازمة وليس بسبب نوع الموسيقى المقدمة وعلى الجميع احترام القانون".

وكانت نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر قد تلقت إخطاراً يفيد بقيام أعضاء فرقة موسيقية بمحاولة إقامة حفلة غنائية في أحد البارات بمنطقة التوفيقية بوسط العاصمة القاهرة، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية التي توجهت للمكان، فيما فر أعضاء الفرقة هاربين، إلا أنه تم الحصول على معلومات تحدد أوصافهم.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين لـ"العربية.نت" إن "النقابة أحبطت إقامة حفل لعبدة الشيطان بوسط القاهرة، حيث كانت إحدى الفرق وتضم 4 أعضاء بينهم مصري وأميركي نظمت حفلتين بأحد البارات بوسط البلد، وكلف نقيب الموسيقيين هاني شاكر مسؤولي النقابة بتتبع الحفل وإخطار السلطات بوجود شبكة دولية لعبدة الشيطان ومنع حفلاتهم فوراً.