منتدى المرأة العالمي في دبي ينطلق الثلاثاء

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق غدا الثلاثاء "منتدى المرأة العالمي في دبي"، برئاسة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وبمشاركة أكثر من 2000 مشارك يأتي في مقدمتهم لفيف من القادة وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة والعالم.

وأعلنت إدارة المنتدى عن بدء الفعاليات المصاحبة للحدث العالمي، والتي تقام قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي للمنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع "منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع" وعلى مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير الجاري في مدينة جميرا، دبي، لبحث سبل دفع الحوار العالمي حول مشاركة المرأة والتنوع في مكان العمل والتوازن بين الجنسين، حيث اكتملت الاستعدادات لانطلاق الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك تزامنا بدء وصول الوفود المشاركة.

وأعربت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المنتدى عن ترحيبها بضيوف دولة الإمارات وجميع المشاركين في المنتدى وقالت: "يشرفنا استضافة هذا التجمع للمرة الأولى في المنطقة، والذي يناقش موضوعا بالغ الأهمية وهو دعم المرأة وتعزيز مستوى مشاركتها في المجتمع، حيث حرصنا في اختيار محاور النقاش والموضوعات المطروحة للحوار من خلالها أن تعكس رؤية الإمارات لمستقبل المرأة وسعيها لإبراز دورها على الصعيد العالمي، من خلال خلق منبر فريد لتعزيز الحوار العالمي حول مشاركة المرأة وسبل تحقيق التوازن بين الجنسين. وأعتقد أن المنتدى سيكون له أثره المهم على المستوى الإقليمي وذلك من خلال تعريف العالم بنساء عربيات رائدات، ليساعد بذلك في تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية بشكل كبير، من خلال إبراز أعمالهن ومساهماتهن".

وأضافت: "على مدى يومين كاملين، ستناقش نخبة من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص والمجتمع المدني من جميع الأجيال، ومن مختلف أنحاء العالم مجموعة واسعة من القضايا المتصلة بالتوازن بين الجنسين، والمشاركة النسائية ومساهمة المرأة في المجتمعات. وإنني على ثقة تامة أن تلك الحوارات والنقاشات قادرة على الخروج بالعديد من الأفكار المبتكرة والحلول العملية للقضايا الملحّة. كما سيكون لمخرجاتها تأثير بعيد الأمد من خلال إلهام وتمكين الأجيال القادمة من النساء، للمساهمة بشكل أكثر إيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

من جانبها، أكدت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن انعقاد هذا الحدث العالمي في دبي يحمل دلالات مهمة عديدة على مدى التقدير العالمي لدور دولة الإمارات وما حققته من إنجازات في مجال دعم المرأة، حيث تمكنت المرأة في دولتنا وبفضل هذا الدعم تلك المساندة أن تتخطى مرحلة التمكين إلى مرحلة المنافسة القائمة على معايير الجدارة والقدرة على تقديم أفكار وإسهامات تؤثر بالإيجاب في تطوير قدرات المجتمع ودفعه قدما للأمام، مشيرة إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال هذا التجمع العالمي الكبير عقب فترة عمل طويلة ناهزت العامين الكاملين ومنذ فوز الإمارات باستضافة الحدث ممثلة في مؤسسة دبي للمرأة، والتي بذلت من جانبها جهدا مضاعفا في سبيل إخراج المنتدى بالصورة المنشودة من الكمال ودقة التنظيم.

وسيلقي الكلمات الرئيسية لـ"منتدى المرأة العالمي في دبي 2016" الملكة رانيا العبدالله، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما سيستضيف المنتدى كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ويشيل باشيليه، رئيسة جمهورية تشيلي، والدكتورة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة للتسامح، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وايما بونينو، وزيرة الشؤون الخارجية السابقة للجمهورية الإيطالية، ومارغريت فيستاغر، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، وطبيب القلب العالمي الدكتور أوز، فضلاً عن شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.

وستكون شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب وأصغر من شغل مقعد وزاري في العالم، إذ تبلغ من العمر 22 عاما، ضمن المتحدثين في "منتدى المرأة العالمي" في دبي، ضمن أول ظهور لها في محفل دولي على الإطلاق بعد انضمامها لعضوية مجلس الوزراء، حيث ستطرق كلمة معاليها إلى رؤية الجيل القادم من القادة الشباب.