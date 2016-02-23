سندويش سوري طوله 100 متر يدخل "غينس"

تحدى طباخ سوري كل الصعاب ودخل موسوعة "غينس" للأرقام القياسية بالرغم من الظروف القاسية التي يشهدها اللاجئون في إقليم كردستان العراق.

ومثل هذه النشاطات تعيد إلى أذهان المشاهدين والعالم بالتأكيد السمعة المدنية البسيطة للشعب السوري، وكذلك خبرته في مجالات عدة بعيدة عن أجواء الحرب ومعاناة النازحين واللاجئين.

حيث تمكن في عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل الطباخ خالد عزام، وبمساعدة 30 طباخاً آخرين من صناعة أكبر سندويش في العالم، بلغ طوله 100 متر.

وكمن الهدف من إعداد هذه اللفافة بجذب عدسات المصورين، ولفت انتباه الرأي العام إلى معاناة اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين.

ووزعت قطع من السندويش على المحتاجين في مخيمات أربيل التي تستضيف آلافاً من السوريين والنازحين العراقيين.

واستخدم عزام في سندويشه قرابة السبعين كيلو من لحم الدجاج، و400 قطعة خبز، إضافة للخضراوات والمايونيز، وصنعت في وقت قياسي لم يستغرق سوى نحو 10 دقائق، بمساعدة الطباخين الذين شاركوا في مبادرة سعت للابتعاد عن العنف والقتل الذي غلب على حياة السوريين في الأعوام الخمسة الماضية.