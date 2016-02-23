شاهد DNA .. جبران باسيل يكذب

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "جبران باسيل يكذب" تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى أكاذيب جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني ورئيس حزب "التيار الوطني الحر" الحليف الأول لحزب الله في لبنان حالياً.

وباسيل، الذي وصفه قطيش بأنه "وزير خارجية حزب الله"، يعتبر أنه اتخذ المواقف الصحيحة في اجتماعي وزراء الخارجية العرب ومجلس التعاون الإسلامي بشأن الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.. فعلّق قطيش بسخرية قائلاً إن الشعب اللبناني هو المذنب، لأنه لا يفهم منطق باسيل.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.