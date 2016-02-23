لماذا طرد المرشح الرئاسي كروز المتحدث باسمه؟

طرد السيناتور تيد كروز، المرشح لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية، المتحدث باسمه على الصعيد الوطني لتشاركه على موقع فيسبوك شريط فيديو مفبركاً يظهر فيه منافسه في الانتخابات التمهيدية ماركو روبيو وكأنه يشكك بإيمانه المسيحي.

والسيناتور عن ولاية تكساس الذي يلقبه خصومه بأنه محترف "الألاعيب القذرة" طرد المتحدث باسمه ريك تايلر عشية انتخابات المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ولاية نيفادا، إحدى المحطات العديدة على الطريق الطويلة والشاقة لانتزاع بطاقة الترشيح الحزبية لانتخابات البيت الأبيض.

وكان تايلر قام بمشاركة مقال على موقع فيسبوك مرفقاً بشريط فيديو جودة الصوت فيه رديئة نشرته أصلا صحيفة "ذي ديلي بنسلفانيان" التي يصدرها طلاب في جامعة بنسلفانيا.

وينقل المقال عن روبيو، السيناتور عن ولاية فلوريدا، قوله لأحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية لكروز إن الإنجيل المقدس "ليس فيه الكثير من الإجابات"، وقد أرفق المقال بشريط فيديو للواقعة لا يسمع فيه صوت روبيو بوضوح ولكن مضمون كلامه نقل كتابة في أسفل الشريط.

وفي حين ينقل المقال عن روبيو قوله إن الإنجيل "لا يتضمن الكثير من الإجابات"، فإن السيناتور الشاب يقول في الحقيقة العكس تماماً، فعبارته الحقيقية كانت "كل الأجوبة موجودة هنا، ولاسيما في هذا الكتاب (الإنجيل)".

ولاحقاً، أزال المتحدث مشاركته للمقال وشريط الفيديو وقدم اعتذاراً لماركو روبيو، لكن رب عمله المحافظ المتشدد اعتبر ما قام به "خطأ فادحاً في التقدير" وطرده.

وقال كروز خلال تجمع انتخابي "لقد تبين أن المعلومات التي نشرها خاطئة. ولكن دعوني أقول لكم إنه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة فإن فريق حملتنا الانتخابية ليس من النوع الذي يشكك في إيمان مرشح آخر".

ولم يفوت الملياردير دونالد ترامب متصدر السباق الجمهوري إلى البيت الأبيض الفرصة لتجديد اتهامه لكروز بالتزوير وبأنه "مريض"، مطالباً باعتباره "غير أهل" للمنافسة.