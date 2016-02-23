20 ألف شخص مارسوا "اليوغا" في دبي

احتضنت دبي على مدى يومين أكبر مهرجان لرياضة اليوغا، تجمع فيه الهواة (20 ألف شخص) من مختلف الجنسيات والأعمار من بلاد مختلفة حول العالم، بهدف تسليط الضوء على أهمية ممارسة اليوغا كخيار يرتبط بنمط حياتهم، وتشجيع الناس على تحدي قدراتهم الجسدية والعقلية.

حتى مع تفاوت القدرات من شخص لآخر إلا أن الجميع ملتزم بالتمارين البدنية التي تعتمد على التحكم بالتنفس، بالإضافة إلى الطقوس الروحانية القديمة الممتدة من الهند.

كما استضاف المهرجان الفنانة البولوودية، شيلبا شيتي، أحد الوجوه المعروفة برشاقتها وعشقها لهذه الرياضة.

واشتمل على كل ما يخص هذه الرياضة من بيع الملابس الخاصة وسجاجيد خاصة تحمل عبارات تحفيزية لتضيف نوعاً من الحماس خلال القيام باليوغا، إضافة إلى الأغذية الصحية التي يعتمد عليها ممارسو الرياضة.

وتسعى دبي، بهذه المبادرات، لتكون محطة تساهم في تعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية.