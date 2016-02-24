أصغر وزيرة بالعالم للشباب: "لا شيء مستحيل في الإمارات"

أكدت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب بالإمارات، أن كلمة "المستحيل" لا توجد في قاموس دولة الإمارات، وقالت إن وصولها إلى المنصب الوزاري هو برهان واضح على مدى الدعم الذي توفره دولتنا لشبابها، في ضوء التشجيع اللامحدود الذي تحيط به قيادتنا الرشيدة الأجيال الشابة لإطلاق العنان لطموحاتهم وأفكارهم وتحفيزهم على التطلع دائما للأمام بعيون ملؤها الأمل، وعزيمة وقودها الطموح، وعقول تضيئها المعرفة وحرص على التطوير للأفضل.

وأشارت معاليها إلى أن ما تحققه اليوم المرأة الإماراتية من إنجازات هي ثمار غرس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونتيجة مباشرة للدعم الكبير الذي يوليه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للمرأة وحرصه على تهيئة كافة الظروف التي تمنحها مساحة وافرة للمشاركة في مسيرة البناء، والعناية الكاملة والشاملة التي يمنحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمرأة وما يوفره لها من المقومات التي تكفل لها زيادة مساحة مشاركتها ضمن مختلف الميادين للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة تجاه الوطن الذي تتشارك فيه مع الرجل مسؤولية تطويره وتنميته وتعزيز مكانته بين شعوب العالم الأكثر تقدماً.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، في جلسة خصصها لها "منتدى المرأة العالمي في دبي"، ضمن اليوم الثاني من أعماله التي انطلقت أمس الثلاثاء برعاية الشيخ محمد بن راشد، حيث حرصت إدارة المنتدى على إفراد مساحة لأصغر وزيرة في العالم للتحدث عن تجربة الوصول إلى أرقى مراتب المسؤولية الحكومية، بما تمليه من واجبات تجاه خدمة الوطن، وكذلك الحديث عن قيمة ودلالة تأسيس مجلس استشاري من الشباب لتقديم الأفكار المبتكرة المتعلقة بهذه الشريحة المهمة من المجتمع التي حرصت قيادتنا الرشيدة على أن يكون لها تمثيل فعال في دائرة صنع القرار.

ونوّهت وزيرة الدولة لشؤون الشباب بالمتابعة المستمرة والتحفيز الدائم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جيل الشباب ليكون ضمن المواقع القيادية تعزيزاً لإسهامه في خدمة الوطن وإشراكه بصورة أكبر في رسم صورة مستقبله، في الوقت الذي أشادت فيه معاليها أيضاً بالدعم الكبير والرعاية الكاملة التي تلقاها المرأة والشباب على وجه العموم من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

المنصة الأفضل

وقالت المزروعي إن وقوفها أمام هذا التجمع العالمي الكبير هو أكبر دليل على أن دولة الإمارات هي المنصة الأفضل لعقد منتدى عالمي، يناقش الموضوعات المتعلقة بمستقبل المرأة في العالم، ودورها في الارتقاء بالمجتمعات وبحث سبل تعزيز هذا الدور وتعظيم أثره في دعم مسيرة التنمية العالمية.

وأكدت إدراكها الكامل لحجم المسؤولية التي تشرفت بها، وقالت إنها تعي ما تتطلبه من واجبات والتزامات ستعمل جاهدة على الوفاء بها بما يرقى إلى تطلعات قيادتنا الرشيدة ووطنا الغالي وشعبنا الكريم، خاصة الشباب، مشيرة إلى قناعتها بأن قصة وصولها إلى المنصب الوزاري تمثل حافزاً لكل شاب وشابة ورسالة مؤداها أن "أحلامهم يمكن أن تلامس عنان السماء... وطموحاتهم يمكن أن تتخطى حدود المعقول".

وشاركت أصغر وزراء العالم الحضور في ثاني أيام منتدى المرأة العالمي في دبي تفاصيل الفترة التي واكبت ترشيحها للانضمام إلى مجلس الوزراء، وكيف أثّر هذا التكليف في حياتها، لاسيما عقب ما نشره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلناً نية الحكومة تعيين وزراء من الشباب حديثي التخرج، ومطالبة سموه للجامعات الوطنية بترشيح شاب أو شابة ليكون وزيراً، حيث كان لذلك الإعلان أثر بالغ عليها وعلى جيل كامل يمثل أكثر من خمسين في المئة من المجتمع الإماراتي.

وعن هذا الأثر أوضحت قائلة: "شعرت بالفخر والاعتزاز، شعرت أني محظوظة لأني إماراتية. لم أكن أعرف أنه تم ترشيحي من قِبل جامعتي، ولكنني كنت سعيدة حقا لفكرة أن شاباً أو شابة من جيلي سيمثلني في الحكومة".

وأكدت المزروعي أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد كانت واضحة، حيث طلب منها تشكيل مجلس للشباب، يمثل صوتهم وطموحاتهم ويعبّر عن آرائهم وأفكارهم، ويطرح الحلول والمقترحات على الحكومة، ويعمل مع الحكومة على بناء أفضل بيئة لتحقيق أحلام الشباب وطموحاتهم.

أصغر وزراء العالم

حصلت شما المزروعي على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وكانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة في العمل الحكومي، وهي حاصلة أيضاً على دبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك، في حين نالت شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا من جامعة نيويورك.

وعملت أيضاً في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وكانت قد عملت قبل ذلك محللاً للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات للأمم المتحدة في نيويورك، وقد عملت محلل سياسات وزارية وشاركت في مجموعة بحث مختبر الابتكار للشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

حصلت على جائزة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتميز وجائزة كوتوس لقائد المستقبل، وكانت عضواً مشاركاً في كلية الإنجازات المرموقة بمؤتمر سان فرانسيسكو، كما أنها مسؤولة الاتصال والعلاقات الخارجية في منتدى دراسات أوكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية بالمملكة المتحدة، وكانت كذلك مندوبة علاقات الخريجين في كلية بلافتنك للدراسات الحكومية في المملكة المتحدة، كما كانت شريكاً مؤسساً وعضواً في معهد النهضة بجامعة نيويورك في أبوظبي.

يُذكر أن منتدى المرأة العالمي في دبي 2016 تنظمه "مؤسسة دبي للمرأة" بالتعاون مع "منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع"، فرنسا، حيث ناقش المنتدى على مدار يومي اليوم وأمس مجموعة كبيرة من الموضوعات ضمن خمسة محاور رئيسية هي: الإنجاز، والإبداع، والعطاء، والطاقة، والاستدامة؛ والتي سيتم من خلالها، وضمن سلسلة مكثفة من الجلسات وورشات العمل والحلقات النقاشية، تناول دور المرأة المستدام في الابتكار وبحث إيجاد شبكة واسعة تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال رفع مستوى مساهمة المرأة واستحداث أفكار ومبادرات وحلول جديدة ومبتكرة لإتاحة الفرصة للمرأة لتعظيم مشاركتها وأثرها في المجتمع عالمياً.