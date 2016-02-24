بالفيديو.. طفل سوري يعمل في ورش البناء ويغني لبلده

بصوت حزين وألم دفين اختصر الطفل السوري مأساة أزمة بلاده بأغنية تصف حالته وحالة أبناء جلده بعيداً عن الوطن.

الطفل السوري الذي يدعى "محمد نور"، وهو نازح من ريف حلب وفقاً للناشطين، يظهر بفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" كلوحة تملؤها الأصباغ وألوان الدهان التي يعمل بها في ورشات البناء، يغني "موالاً" لبلده سوريا بإحساس وصوت رائعين نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبثّ ناشطون تسجيلاً مصوراً للطفل السوري موالاً يشكو فيه الغربة التي طالت مدتها والأزمة التي تشهدها بلاده وحنينه إليها، قائلاً "مليت من غربتي وما حان وقت الرجوع... أصرخ ونادي موطني والصوت ما هو مسموع".

محمد نور هو واحد من عشرات الآلاف من الأطفال السوريين الذين هجروا من بلادهم نتيجة للحرب الدائرة، مشهد يلخص واقعا يعيشه صغار اللاجئين تحت قسوة ظروف الحياة الصعبة.