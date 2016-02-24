تعرف على السبب الغريب لإشعال رجل إطفاء 30 حريقا عمدا

حكم على رجل إطفاء سابق من كاليفورنيا أشعل عشرات الحرائق لكسب مزيد من المال، لأنه كان "يشعر بالملل"، بالسجن خمس سنوات.

وحكم على الرجل البالغ 33 عاماً أيضا بدفع 246832 دولارا إلى دائرة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا (كالفاير)، لأنه أشعل 30 حريقا خلال صيفي 2006 و2007 امتد اثنان منهما إلى أراض فدرالية.

وأوضحت السلطات أن الرجل أشعل حرائق، لأنه كان يشعر بالملل، وأراد كذلك أن يتقاضى المزيد من المال بفضل الساعات الإضافية التي أمضاها في مكافحة الحرائق التي أشعلها. وقد أشعل الكثير من الحرائق بفضل نظام إشعال موقوت.