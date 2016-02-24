شاهد DNA .. "لبنان بين الفرسنة والعروبة؟!"

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "أيرنة لبنان أم عروبة لبنان؟" تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى خسارة لبنان لأشقائه العرب تباعاً وذلك بسبب مواقف حزب الله وحلفائه في الحكومة اللبنانية.

واعتبر قطيش أن لبنان بدأ بخسارة عروبته وأصبح مقاطعة إيرانية ينطبق عليها ما ينطبق على العلاقة مع إيران.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.