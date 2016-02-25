بالصور.. إصدار خاص من لامبورغيني للملياردير ستانت

ليضيفها إلى مجموعته الفريدة من السيارات، استلم الملياردير جيمس ستانت نسخة خاصة جداً من سيارة لامبورغيني افنتادور صنعت خصيصاً له، وأطلق عليها اسم سوبرفيلوتشي J.S. 1، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل".

النسخة الخاصة من لامبورغيني التي كشفت عن صورها شركة مانسوري الألمانية لتعديل السيارات، تتميز في تصميمها بهيكل من ألياف الكربون مصنوع خصيصاً لها تلبية لمطالب ستانت، ويشتمل على مقدمة جديدة وسبويلر أمامي، وغطاء محرك بفتحات تهوية، وأجنحة أمامية من ألياف الكربون، ومرشات جانبية أيروديناميكية، وسبويلر خلفي ضخم، ومشتت هواء رياضي، ومدخل هواء مثبت على السقف.

وتستطيع السيارة بفضل هذه الإضافات والتعديلات الخاصة التسارع من 0 – 100 كلم/س خلال 2.7 ثانية فقط قبل أن تصل لسرعتها القصوى البالغة (220 ميل/ساعة) أي 354 كلم/الساعة.

تعد السيارة السوبر رقم 21 في سلسلة السيارات التي صممتها خصيصا شركة مانسوري لزوج بترا ابنة الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 بيرني إيكلستون، ليضمها لأسطول السيارات التي يقتنيها.

وتصل قوة محرك السيارة المزودة بلوحات خاصة تحمل اسم صاحبها ستانت إلى 830 حصاناً، بزيادة مقدارها 80 حصاناً عن أي لامبورغيني أخرى.

شركة مانسوري لم تؤكد القيمة الحقيقية للسيارة لكنها قدرت في المنطقة بنحو 3.1 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4.3 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن الشركة إن الأشخاص المميزين من أمثال ستانت يبحثون دائماً على أشياء لم يسبقهم إليها أحد.