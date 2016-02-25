دعوات لمرشحي الأوسكار لرفض رحلات سفر لإسرائيل

حثت مجموعتان مقرهما الولايات المتحدة المشاهير المرشحين لنيل جوائز الأوسكار أمس الأربعاء على رفض رحلات قيمتها 55 ألف دولار لإسرائيل عُرضت ضمن سلة هدايا توزع على المرشحين في فئات التمثيل والإخراج.

ووجهت المجموعتان اللتان تطالبان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية النداء في إعلان طوله صفحة كاملة في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نُشر خمس مرات قبل حفل توزيع الجوائز الذي سيقام يوم الأحد المقبل.

وجاء في الإعلان، وهو برعاية "الحملة الأميركية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي" و"مجموعة أصوات يهودية من أجل السلام": "أرفضوا الرحلة. لا تؤيدوا التمييز العنصري الإسرائيلي".

وذكر الإعلان أن الرحلة، التي دفعت الحكومة الإسرائيلية جزءا من تكلفتها، هي جزء من استراتيجية "لتحسين صورة إسرائيل لصرف الانتباه عن الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية المستمر منذ قرابة 50 عاما".

وقال يوسف منير، المدير التنفيذي لـ"الحملة الأميركية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي" في بيان أمس الأربعاء: "كما كان الحال قبل عدة أعوام في جنوب أفريقيا نطلب من المشاهير أن ينؤوا بأنفسهم عن تجميل سياسات العنصرية".

والرحلة هي واحدة من أغلى الهدايا التي ستضمها سلة الجوائز التي توزع على المخرجين الخمسة المرشحين للأوسكار بالإضافة إلى كل الممثلين والممثلات الذين ترشحوا في جميع فئات التمثيل الرئيسية والمساعدة وعددهم 20. ويتضمن هؤلاء ليوناردو دي كابريو وسيلفستر ستالون ومارك ريلانس وكيت بلانشيت وجنيفر لورنس ومات ديمون وكيت وينسلت.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر أنها ستدفع ما بين 15 و18 ألف دولار لكل رحلة تستغرق 10 أيام لتصرف الانتباه عن التغطية الإخبارية لمشاكل البلاد.