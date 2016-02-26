فيديو صادم.. دب قطبي يلتهم صغيرا أمام أمه

في مشهد صادم ونادر توثيقه من بني البشر، قام دب قطبي بمطاردة ديسم (صغير الدب)، حتى نال منه والتهمه على مرأى من عين أمه التي كانت تحاول إنقاذه لكن دون جدوى.

وتمكنت عدسات الباحثين المشاركين في رحلة ناشيونال جيوغرافيك بالقطب الشمالي من توثيق الواقعة المفجعة كاملة بالفيديو في صيف عام 2015 قبالة جزيرة بافن بكندا، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأت الواقعة عندما قام الدب الذكر البالغ بمطاردة دبة أم وصغيرها، ولأنه من المعروف أن أنثى الدببة أسرع من الذكور فلم يتمكن الدب من اللحاق بها، لكنه أمسك بصغيرها وافترسه أمام عينيها، ومن ثم تراجعت الأم في حسرة وألم.

وعادة ما تتغذى الدببة القطبية على الكائنات البحرية، مثل الأسماك أو الفقمات وغيرها، لكن في أواخر الصيف والخريف ومع ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ في القطب الشمالي على حد قول العلماء، ينكمش الجليد البحري، الأمر الذي يجعل الوصول إلى مصادر الغذاء النموذجية الخاصة بها أمراً غاية في الصعوبة، فتتجه الدببة الذكور لهذا السبب إلى التهام الصغار.

وأوضح إيان ستيرلنغ، وهو عالم أحياء في جامعة ألبرتا ووزارة البيئة الكندية في شريط الفيديو، أن حدث التهام الدببة لصغارها ليس نادر الحدوث، وإنما رؤية البشر له وتوثيقه بالفيديو هو الأمر النادر، قائلاً في مثل هذا الوقت عادة تلتهم الدببة الدياسم الصغيرة من مختلف الأعمار.. لكن البشر عادة لا يرون مثل هذه المشاهد.

الدببة القطبية ليست الحيوانات الوحيدة التي تفتك بصغارها وتلتهمها عندما تتضور جوعاً، حسب ما أوضحته "ناشيونال جيوغرافيك"، مؤكدة أن هذا السلوك منتشر بين أفراس النهر، السلمندر النمر والدب الكسلان.