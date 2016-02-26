5 أشياء اختفت نهائياً من حياتنا

مع تطور العصر والتكنولوجيا، بدأت العديد من الأمور والأشياء التي كانت رائجة تندثر. فعلى سبيل المثال إن سألت اليوم طفلا صغيراً "هل تعرف ما هو الشريط الغنائي أو ما يعرف بالكاسيت" فحتماً سيأتيك الجواب بالنفي.

كما أن فيلم الكاميرا أو الشريط الذي كان يوضع قبل سنوات في الكاميرا ليصار بعدها إلى تظهيره، اختفى نهائياً من يومياتنا، جيلنا الجديد لا يعرف ما هو أصلاً.

أما الـ "فلوبي" (القرص المرن) فحدث ولا حرج فهو انقرض تماماً كما الديناصورات. وهو عبارة عن قرص كان يوضع في أجهزة الكومبيوتر القديمة، تحفظ عليه بعض الملفات أو الصور.

كذلك اختفى جهاز الـ Walkman الذي كان يستعمل للاستماع إلى الأغاني.

وعلى صعيد الألعاب، فالكثير منها لا يعرفها الجيل الجديد وإن كان رآها فهي لا تستهويه، كلعبة الكلل، أو ما يعرف بالـ "نقيفة" وغيرها الكثير.



