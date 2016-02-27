زوجة رئيس "الفيفا" الجديد لبنانية كانت أكبر داعميه

لبنانية جديدة اتضح أنها عضو منذ سنوات في نادي الخاطفات لقلوب المشاهير بالعالم، من دون أن ندري بها، ظهرت فجأة أمس الجمعة في العالم كله تقريباً، وهي لينا الأشقر، زوجة رئيس "الفيفا" الجديد، السويسري- الإيطالي جياني إنفانتينو، المولودة في بلدة "بر الخريبة" بقضاء الشوف، وفق الوارد بسيرة الزوجين التي قرأت فيها "العربية.نت" أن إنفانتينو الذي انتخبوه الجمعة رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم، تزوجها في 2001 وأب منها لأربع بنات: التوأم أليسيا وصابرينا (13 سنة) وشانيا (11) والصغيرة داليا، بالكاد عمرها 5 سنوات.

لينا التي كانت قبل زواجها سكرتيرة في "الاتحاد اللبناني لكرة القدم" بعهد رئيسه نبيل الراعي وأمينه العام رهيف علامة، أصبحت "الفيفية الأولى" بدولة كرة القدم منذ أمس الجمعة، ورافقت كل نشاطات زوجها أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد الدولي، وكانت أحد أكبر داعم لوصوله إلى المنصب الذي سيشغله لولاية من 4 سنوات.

أما زوجها، رئيس "الفيفا" الجديد، والذي نراه في الفيديو يدخل معها إلى مصعد، فكان الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى أنه محام ورجل أعمال، ولد لأبوين إيطاليين منذ 46 سنة في بلدة "بريغ غيليس" بسويسرا، وهو يتكلم العربية بطلاقة، وربما تعلم الكثير منها من زوجته التي جهدت "العربية.نت" لتعثر على صور أخرى لها ولم تجد، كما ملم أيضاً بالإيطالية والفرنسية والألمانية والإنجليزية والإسبانية.

إنفانتينو، الذي نافس نظيره البحريني الشيخ سلمان آل خليفة على المنصب، كما والأمير الأردني علي بن الحسين، والفرنسي جيروم شامبين في مقر المؤسسة الكروية بمدينة زيوريخ السويسرية مساء أمس الجمعة، حصل على 115 صوتاً، مقابل 88 للشيخ سلمان آل خليفة، و4 للأمير علي بن الحسين، فيما خرج شامبين خالي الوفاض بعد الاقتراع في دورتي تصويت.

وكانت سابين غانم، أحدث اللبنانيات زواجاً من مشاهير أجانب، باقترانها في روما بمايو الماضي من الملياردير جوزيف غيتي، ابن مؤسس ورئيس مجلس إدارة "وكالة غيتي" العالمية للصور، والناشط بحقل النفط والغاز، وسبقتها المحامية البريطانية من أصل لبناني، أمل علم الدين، باقترانها في 2014 من الممثل الأميركي جورج كلوني، وقبل الاثنتين خطفت اللبنانية دانييلا سمعان قلب نجم الكرة الإسباني سيسك فابريغاس، فتزوجا وأصبحا أماً وأباً لطفلة وحيدة، وقبلها تزوجت المطربة الكولومبية شاكيرا، وهي من أصل لبناني أيضاً، نجم الكرة الإسباني جيرارد بيكيه.

المعروف أيضاً أن اللبنانية المولودة في بوينس آيرس، جوليانا عواضة، ابنة المغترب من مدينة بعلبك إبراهيم عواضة، متزوجة منذ 2010 ممن انتخبوه رئيساً للأرجنتين في نوفمبر الماضي، وهو ماوريسيو ماكري، الأب منها لطفلة وحيدة اسمها أنطونيا، إضافة إلى أن اللبنانية رولا سعادة هي زوجة الرئيس الأفغاني أشرف غني أحمدزي، ولهما ابنان: مريم وطارق.