شاهد DNA.. عندما يتحدث حسن نصرالله بطريقة خامنئي

تناول الإعلامي نديم قطيش خلال حلقة الجمعة من برنامجه DNA تصاعد الأزمة التي سببها حزب الله للبنان، ووقف السعودية للمساعدات، متسائلا " من الذي يحاربه حزب الله في المنطقة، ومن هو عدوه؟".

وعرض قطيش لمقاطع فيديو لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يتحدث عن محاربة حزب الله لما يسمى "الفكر التكفيري التقتيلي التذبيحي الإقصائي"، ساخرا من "حرب حزب الله على التكفير بالعقل المنفتح" وكأنه بعيد عن التكفير وتكريس الطائفية، وضرب قطيش المثل بزعيم التكفيريين علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.