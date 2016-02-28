"كيتشن لاب" ورشة طبخ إيطالية تلبي أذواق مختلف الشعوب

يتميز المطبخ الإيطالي بقدرته على تلبية أذواق مختلف شعوب العالم، وبدقائق معدودة عرضت الشيف إيزابيلا بافا طريقة تحضير معكرونة الـ "نيوكي" على طريقتها الخاصة في ورشة الـ "كيتشن لاب".

وبعد اكتمال عدد التلاميذ وإعطائهم موجزا عن طريقة تحضير عجينة الـ "نيوكي" التي تكفي مقاديرها لأربعة أشخاص تتكون من 250 غراماً من الطحين، كيلوغرام واحد من البطاطس المسلوقة والمهروسة، و75 غراماً من الزبدة.

وتم عجنها حتى تماسكت ومدوها على شكل شرائح طويلة، وقطعوها أحجاماً صغيرةً ثم وضعوها في الماء المغلي حتى الاستواء.

وتنافس التلاميذ في تحضيرِ الصلصة الشهية والسهلة. وتم تذويب 20 غراماً من الزبدة على نار معتدلة، وأضيفت إليها ملعقة من الفلفل الأخضر والقليل من مشروب الكولا الغازي و150 غراماً من شرائح سمك السلمون الطازج حتى الاستواء. بعدها خلطت الصلصة مع العجينة وقدم الطبق الرئيسي على الطاولة إلى جانب المقبلات.