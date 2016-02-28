ضبط الفنانة غادة إبراهيم لإدارتها أعمالاً منافية للآداب

ألقت السلطات المصرية، اليوم الأحد، القبض على الفنانة غادة إبراهيم بتهمة إدارة شبكة للأعمال المخلة بالآداب بمنطقة المعادي، جنوب القاهرة.

وقال مصدر أمني مسؤول إن التحريات كشفت تورط سيدة تدعى "فاطمة أحمد محمد حسين"، وشهرتها "بطة"، في القضية حيث قامت باستئجار الشقة رقم 9 بالطابق السادس عشر بأبراج المعادي بغرض إدارتها لأعمال مخلة واستقطابها لمجموعة من فتيات الليل للعمل في الشقة.

وتبين تورط الفنانة غادة إبراهيم في هذه الشبكة بعد التأكد من امتلاكها 4 شقق بالعقار لممارسة نفس النشاط.

وأضاف المصدر أن قوة من مباحث الآداب قامت بمداهمة الشقق وتم ضبط السيدة فاطمة وعدد من الفتيات في أوضاع غير لائقة، كما تم العثور على أعداد كبيرة من الخمور. وبمواجهة المتهمات، اعترفن بارتكابهن أعمالا مخلة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3000 جنيه في الليلة الواحدة.

وقال المصدر إنه تبين أن الفنانة تتقاسم نصف هذه المبالغ مع الفتيات، وهي تمتلك 4 شقق سكنية في العقار يتم فيها ممارسة الأعمال المخلة.

وقد أمرت نيابة دار السلام بحبس الفنانة غادة إبراهيم، بتهمة إدارة مسكنها لأعمال منافية للآداب، 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما قررت عرضها على الطب الشرعي لبيان تعاطيها المخدرات من عدمه.

يذكر أن غادة إبراهيم ممثلة من مواليد العام 1972 بالإسكندرية. درست الباليه في المدرسة الإيطالية بالإسكندرية، ودرست العزف على العود في بيت العود مع عازف العود العراقي نصير شمة. وهي تجيد الغناء والرقص الإيقاعي، وعملت بالإعلانات في بدايتها مع غادة عادل وياسمين عبدالعزيز إلى أن تحققت أمنيتها بالعمل كممثلة. ولم يختصر عملها بالتمثيل في مصر حيث شاركت بالعديد من الأعمال العربية.

وشاركت غادة إبراهيم في مسلسلات: "المسداوية"، "أحلام وردية"، "القضاء في الإسلام"، "العصيان الجزء الثاني"، "الكومى"، "أبن الأرندلى"، "العطار والسبع بنات"، "مطلقات صغيرات"، "وهزمتنى امرأة"، "حوارى وقصور"، "طريق السراب"، "عطاء بلا حدود"، "سر اللعبة"، "رحيق الفوارس"، "نساء في الغربة"، "حبنا الكبير"، "القرموطى"، "طيارة ورق"، "حكايات مجنونة"، "البنات"، "لا أحد ينام في الأسكندرية"، "الفريسة والصياد"، "ناصر"، "عرب لندن"، "أسمهان"، "أغيال شمس"، "الصفعة"، "ابن موت" و"النار والطين".

كما قامت بأدوار مختلفة في أفلام "قشر البندق" و"طأطأ وريكا وكاظم بيك" و"علاقات مشبوهة" و"بونو بونو" و"الأمبراطورة" و"يمين طلاق" و"حبيبتي من تكون" و"حائط البطولات" و"أسانسير خمس نجوم" و"يوم ما أتقابلنا".