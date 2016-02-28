مادونا متهمة بإهانة علم الفلبين..وقد تُمنع حفلاتها هناك

أعلنت الفلبين، الأحد، أنها تنوي منع مادونا من إقامة أي حفل على أراضيها لأنها "أهانت" العلم الوطني في إحدى حفلاتها في مانيلا خلال الأسبوع الحالي.

وبثت وسائل إعلام فلبينية أشرطة فيديو صورها الحضور تظهر مادونا ترقص على المسرح مع العلم الفلبيني على كتفيها. ولم يعرف بعد إن كانت هذه المشاهد عائدة إلى حفلة الأربعاء أو الخميس.

وقال الناطق باسم الرئاسة ايرمينيو كولوما: "ينوي القصر الرئاسي منع ملكة البوب مادونا الحائزة جوائز غرامي من إقامة الحفلات في الفلبين، لأنها أهانت العلم الفلبيني خلال حفلتها".

ويعاقب قانون أقر العام 1998 بالسجن سنة كل من يستخدم العلم الفلبيني في ملابس أو أزياء تنكرية.