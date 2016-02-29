شاهد DNA .. "قدسية" حسن نصرالله؟

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "قدسية حسن نصرالله"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى ردة فعل مناصري أمين عام حزب الله على تناول شخصيته في برامج فكاهية، حيث يقوم هؤلاء بقطع الطرقات في بيروت وإحراق الإطارات وإطلاق هتافات بها تطاول على الأعراض.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.