لأول مرة.. مصريات عاملات في محطات الوقود

انضم عدد من النساء للعمل في محطة وقود في القاهرة في خطوة هي الأولى لاقتحام النساء لمجال العمل في تعبئة البنزين في مصر.

فلطالما اقتصر العمل في محطات الوقود لسنوات طويلة على الرجال، لكن في مصر تغيرت هذه القاعدة، حيث بدأت محطة وقود في المعادي في القاهرة بتوظيف النساء لتعبئة وقود السيارات، كخطوة جديدة لفتح المجال أمام النساء للعمل في شتى المجالات.

ورغم نظرة المجتمع والانتقادات الواسعة، تسعى هؤلاء النسوة إلى العمل الدؤوب لمساعدة أنفسهن وبدء حياتهن العملية.

لكن وبسبب حساسية الموضوع ونظراً لعدم تعود المجتمع المصري على عمل المرأة في محطات الوقود، يتطلب انضمام الراغبات في العمل إلى موافقة أهاليهن إلى جانب عدد من المتطلبات الإضافية الأخرى.

فانضمام المرأة للعمل في مجال تعبئة الوقود وفي المحطات يعتبر خطوة إضافية في مصر لتحقيق المساواة بين النساء والرجال عبر السماح للمرأة بالعمل في مختلف القطاعات.