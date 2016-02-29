هل اعتزلت الفنانة المصرية "شيرين" نهائيا؟

في مفاجأة مدوية لم يكن يتوقعها الجميع، أعلنت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب اعتزالها الغناء والفن، بشكل لا رجعة فيه دون أية مقدمات.

ومن خلال مقطع صوتي نشرته الفنانة مي كساب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نقلا عن الصحافي ربيع هنيدي، فقد أجرت شيرين اتصالا بربيع هنيدي من أجل إعلامه بالأمر، وطلبت منه إعلانه للجميع عبر حسابه.

وأكدت شيرين في التسجيل الصوتي أنها اعتزلت الفن بشكل لا رجعة فيه، وأن قرارها قرار نهائي لا يمكن أن تتراجع عنه، مشيرة إلى أن قرارها يعني الاعتزال بشكل كلي.

غياب الأسباب

ولم توضح شيرين الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار، ويبدو أن الوصول إليها بات صعبا في الوقت الحالي حتى على زميلاتها، وهو ما أكدته مي كساب في تعليقها على الأمر، حيث قالت إنها لا تستطيع الوصول إلى شيرين من أجل معرفة ما بها، مؤكدة أن شيرين موهبة عظيمة وصوت لا يأتي سوى كل 50 عاماً، وشاركت في الهاشتاج الخاص برفض اعتزال شيرين.

ويبدو أن شيرين التي كانت آخر إطلالاتها من خلال حفلات "هلا فبراير" بالكويت، تعيش حالة نفسية سيئة، بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة بينها وبين الملحن المصري عمرو مصطفى، تعاملت معها شيرين بغضب زائد على عكس طبيعتها.

كما أنها واجهت العديد من الانتقادات من قبل الجمهور، حينما تحدثت عن أزمة الفنان فضل شاكر، وهو ما دفعها لمحاولة توضيح وجهة نظرها في هذا الأمر، ويبدو أن كل هذه الأمور وضعت شيرين تحت ضغط نفسي لم تتحمله، ما دفعها إلى اتخاذ القرار.

اختفاء شيرين

وبعد دقائق من إعلان الأمر، دشن الهاشتاغ الخاص برفض اعتزال شيرين للغناء، والذي شارك فيه عدد كبير من جمهورها، في انتظار مشاركة زميلاتها، وكذلك تحرك نقابة الموسيقيين من أجل الضغط على شيرين كي تتراجع عن قرارها.

وحتى الآن لم تعلن شيرين الأمر أو تتحدث عنه من خلال حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتقد مصار العربية.نت أن الفنانة لم تعتزل فعلا وأنها ستخرج لتفسر أسباب هذا الخبر الذي شكل صدمة لجمهورها.

هاني شاكر: هذه حقيقة اعتزال شيرين للغناء

كشف الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين حقيقة اعتزال المطربة شيرين عبدالوهاب للغناء، وقال إنه اتصل اليوم الاثنين بشيرين لمعرفة حقيقة اعتزالها، فردت عليه أنها تشعر بالإحباط، وأنها درست القرار جيدا.

وأضاف شاكر أنه حاول ثنيها عن قرارها، وشرح لها أن الفنان من الممكن أن يتخذ قراراً دون دراسة بسبّب تأثير الإحباط عليه، وأنه شخصيا تعرض لهذا الأمر عام 2004، وأعلن اعتزاله، لكنه سرعان ما عدل عن القرار استجابة لضغوط جمهوره ومحبيه.

وأكد شاكر أنه سيبحث موضوع اعتزال شيرين في نقابة الموسيقيين غدا الثلاثاء، وسيقوم وزملاؤه باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإقناع الفنانة بضرورة العدول عن القرار والعودة لفنها وجمهورها من جديد.

ولم تعلن صفحات شيرين الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن خبر الاعتزال وهو ما يعطي بارقة أمل لعودتها من جديد.

و"العربية.نت" تشكك تماما في صحة هذا الاعتزال جملة وتفصيلا، وستعود شيرين للغناء من جديد.